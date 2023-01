VIDEO ⟩ Rīdziniece iepīta amizantā likumpārkāpumā saistībā ar deklarēto dzīvokli, kurā nedzīvo. Policija piemēro sodu

Aleksandrs stāsta, ka problēmas sākušās novembrī, kad meitai zvanījuši pašvaldības policisti no Rīgas Ziemeļu rajona Pašvaldības policijas un vaicājuši, kāpēc viņa neierodas sniegt liecības. Sarunas gaitā atklājies, ka sievietei ir liecinieces statuss četrās administratīvās lietās, par kurām viņai bijusi pirmā dzirdēšana.

"It kā kaut kāds, kā viņi raksta, iespējams, manas meitas palīgstrādnieks vai sekretārs, es pats nesaprotu tādu jēdzienu, jo mums nav ne sekretāra, ne palīgstrādnieka, novietojis pie šiem konteineriem, kā viņi te raksta: "mazgāšanas bļodu un putekļu sūcēju". Un četros dažādos datumos: "4.; 6.; 9.; 11. jūlijā," stāsta Aleksandrs.

Aleksandrs aplūkojis fotogrāfijas, kurās redzams kāds slikti saskatāms vīrietis, paskaidrojis policistei, ka tādu neatpazīst un devies prom. Taču pēc kāda laika viņu un meitu sagaidījis pārsteigums – par neierašanos liecināt piespriests sods. Turklāt ne tikai viens, bet 40 eiro par katru no četrām lietām. Aleksandrs skaidro, ka noteikti būtu gribējuši pārsūdzēt policijas lēmumu, kurš pieņemts oktobrī, taču tādas iespējas nav, jo termiņš, kurā iespējams pārsūdzēt lēmumu, jau pagājis. Vīrietis neizpratnē, kādēļ policijas darbinieki nav nekavējoties sazinājušies pa telefonu, lai viņa meitu informētu, bet darījuši to ar trīs mēnešu novēlošanos. Vēstules no policijas meitas deklarētās dzīvesvietas pastkastītē tā arī neesot bijušas.