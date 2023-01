2023. gada bezmugurkaulnieka gods ticis medicīnas dēlei

Medicīnas dēlei piemīt abinieku dzīvesveids - tā sastopama biotopos, kas saistīti ar mitrām biocenozēm un stāvošu ūdeni, pie tam - tikai ar saldūdeni. Vistipiskākā vieta ir neliels dīķis ar dubļainu grunti, kas apaudzis ar niedrēm un kurā dzīvo vardes. Arī ezeros, grants karjeros, vecupēs un dažāda veida dīķos (zivju, bebru dīķi), pat nelielos piemājas dīķīšos un grāvjos svarīgs nosacījums ir varžu vai citu abinieku klātbūtne. Tas tādēļ, ka jaunās dēles izdzīvošanai un attīstībai barību, tas ir, asinis, gūst no dažādās attīstības stadijās esošajiem abiniekiem. Jaunajām žokļdēlēm to attīstības sākuma posmā pēc izšķilšanās no kokona vēl nav izveidojušies tik spēcīgi žokļi, lai pārkostu zīdītāju, to skaitā arī cilvēka, ādu un sūktu to asinis.