"Beidziet atbalstīt tos večus, kuriem darbavietas palīdz sashēmot algas aploksnēs!" Cepiens par uzturlīdzekļu nemaksātājiem

Izmaksa no uzturlīdzekļu garantijas fonda bērniem līdz 7 gadu vecumam joprojām ir 107,5 eiro, no 7 līdz 18 gadu vecumam 129 eiro (summu izmaksā līdz 21 gada vecumam, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību.)

Uzturlīdzekļu fonda līdzekļi veidojas nevis no sociālajām iemaksām, bet no valsts pamatbudžeta – visu nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šī papildu garantija atkarīga no valsts ekonomiskajām iespējām, un to var ierobežot tādā veidā, lai no tās labumu gūtu iespējami vairāk bērnu. Tas arī pamato, ka izmaksas no fonda var būt mazākas nekā valstī minimāli noteiktais uzturlīdzekļu apmērs, kas jāmaksā katram vecākam, skaidro LV portāls.