FOTO ⟩ Smiltēns uzrunā Ukrainas parlamentu un tiekas ar Zelenski

Saeimas priekšsēdētājs no parlamenta tribīnes ukrainiski uzrunājis Radas deputātus. Smiltēns sacīja, ka "patiesībā Padomju Savienība beidzot pa īstam sabrūk tikai tieši tagad. Tā sagrūst mūsu acu priekšā Ukrainas kara laukos un mūsu sirdīs, ģeopolitiski un cilvēciski". Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka Krievijas asinskārais diktators bija iecerējis atdzīvināt Padomju Savienību vēl atbaidošākā formā, atverot elles vārtus uz Ukrainas zemes. "Šos vārtus aizvērt kopīgiem spēkiem nu jau ir visas civilizētās pasaules pienākums," uzsvēra Smiltēns.

"Jūsu spēks ļauj mums pašu mājās paveikt lietas, ko esam atlikuši gadiem, spert platus soļus prom no padomju mantojuma, no kaimiņa impēriskās ietekmes, no pagātnes tumšā smaguma, likvidēt okupācijas simbolus," pauda Saeimas priekšsēdētājs, īpaši uzsverot mūsu cilvēku plašo solidaritāti un iesaisti.