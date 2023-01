Seksa pakalpojumu sniedzējiem Krievijā sāk aptrūkties klientu, bargās kundzes klientūru vēl nezaudē

Ir maz informācijas par seksa darbinieku dzīvi no frontes līnijas teritorijām. Irina Maslova no "Sudraba rozes" stāsta: "Reģionos, kas robežojas ar Ukrainu, normāla seksa darba praktiski vairs nav. Viena no meitenēm, kas vasarā regulāri brauca strādāt uz dienvidiem, šogad atgriezās ar vārdiem: murgs, nekad vairs turp nebraukšu. Tagad viņa ir pārcēlusies strādāt uz Kazahstānu."