"Trīs zvaigžņu balvas" kā 2022. gada Latvijas labākie sportisti saņem Vasiļjevs un Graudiņa

Kopumā tika pasniegtas balvas 14 nominācijās, no kurām divas bija jaunas nominācijas. Deviņu balvu ieguvēji tika noskaidroti balsojumā, kurā kopējo rezultātu veidoja līdzjutēju balsojums (50% no rezultāta), sporta organizāciju nenominēto sportistu (25% no rezultāta) un sporta žurnālistu (25% no rezultāta) balsojums, kamēr vēl piecu balvu ieguvējus izraudzījās speciāla žūrija un vērtētāji.