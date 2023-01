FOTO un VIDEO ⟩ Ragainis: Dambis nakti ir izturējis, bet ledus masa negrib skriet uz priekšu

Ir piepildījušās zemākās vietas ar ūdeni, kā arī no augšteces ir mazāka ūdens pieplūde. Tikmēr no plūdiem visvairāk cietusi Pļaviņu ielas augšdaļa, Mežrūpnieki.

Jēkabpilī ir ieradušies arī hidrologi, ar kuru palīdzību tiek izstrādāti scenāriji tam, kā varētu dabūt vilkmi nekustīgajam ledum. Ledu vienā no krastiem grauž ekskavators ar garo kausu, lai tādējādi panāktu straumi upes gultnē. Ledus sablīvējums ir apmēram no Pļaviņām līdz upes augštecei Jēkabpilī.

"Darām mazus sīkumiņus, bet varbūt kādā brīdī izdodas izkustināt ledus masu. Ja mēs zinātu, kurš no darbiem dod rezultātu, mēs to darītu. Tagad meklējam visus iespējamos variantus. Piebraukt pie Daugavas nevar, jo tā izgājusi no krastiem. Skatāmies, kā apmānīt straumi, lai tā pagrieztos, hidrologi to pēta. Droni lido un skatās, kā un kur varētu pakustināt ledu," stāstīja Ragainis.