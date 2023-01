Pirms 34 gadiem Maskavā tika nežēlīgi noslepkavotas divas igauņu meitenes. Noziegums beidzot tiek atšķetināts

Tomēr aculiecinieku slepkavībai nebija. Gadu vēlāk izmeklēšana tika apturēta, un tikai pēc gadu desmitiem to sāka no jauna.

Kad Zaharovs 2022. gada 21. decembrī tika aizturēts saistībā ar igauņu meiteņu slepkavību, viņš sākotnēji paziņoja, ka ir tikai liecinieks, un slepkavību izdarīja viņa paziņas. Vienlaikus par izvarošanu viņš neko neteica, minot vien to, ka viens no viņa līdzgaitniekiem mašīnā nodarbojies ar seksu ar vienu no meitenēm pa ceļam uz mežu.