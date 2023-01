"Iemaksā naudu, tad saules apspīdēts un kails uz klints nodarbojies ar jogu blakus izmirstošam tīģerim." Sociālajos tīklos apspriež "Jaunlatviju"

Gan jau, ja kāds prasīs, sekos atbilde, ka "vedam pārrunas ar Ryanair par Rīga-Fidži reisa atklāšanu, no Fidži ar laivu aizvedīsim bez maksas".



Un varbūt pat nav melots - uzrakstīt e-pastu Ryanair ar tekstu "Can you please open a direct flight between Riga and Fiji?" nav grūti.