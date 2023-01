VIDEO ⟩ Raidījums skaidro, kāpēc Jēkabpils aizsargvalnī veidojas sūces

"Dambjiem ir sava tehnoloģija, kā tur mālaina grunts, akmeņaina... Tajā laikā, lai aizsargātu pilsētu, 1986. gadā, ja nemaldos, dabūja finansējumu un bēra šo dambi no materiāliem, kas bija pieejami. Lai nosargātu nevis no ūdens iekļūšanas pilsētā, bet gan ledus iekļūšanas pilsētā. Valni, kas aizsargāja pilsētu no ledus masām," zināja stāstīt Ragainis.