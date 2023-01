VIDEO ⟩ Raidījums: Iespējams, algas kāps arī Rīgas domē jaunievēlētajiem deputātiem

Šobrīd Rīgas domes priekšsēdētāja alga ir 3581 eiro, bet pēc pārmaiņām tā varētu sasniegt 6415 eiro. Vicemēru alga no 2698 eiro, paredzams, pieaugs līdz 5346 eiro.

Komiteju priekšsēdētāju algas pieaugs no 2698 eiro līdz 3469 eiro, viņu vietnieku algas – no 2010 eiro līdz 2559 eiro mēnesī. Savukārt deputātu algas – no 1270 eiro līdz 1934 eiro mēnesī.