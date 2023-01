Liela daļa vāciešu iebilst pret smago tanku piešķiršanu Ukrainai

No 2025 respondentiem, kurus pēc aģentūras DPA pasūtījuma intervējis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums,

pret smago tanku nosūtīšanu Ukrainai iebilduši 43%, kamēr to atbalstījuši tikai 39%, bet 16% savu viedokli nav formulējuši.

Lai gan vairums aptaujāto iestājas pret tanku eksportu uz Ukrainu, tiem nav iebildumu pret to, ka citas valstis to darītu. Kopumā smago tanku piešķiršanu Ukrainai atbalsta 47% vāciešu, pret to iebilst 38%, bet 16% nav sava viedokļa šajā jautājumā.