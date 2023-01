Sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju visa maršruta garumā, pa Vidzemes šoseju posmos no Rīgas līdz Līgatnei un no Cēsu pagrieziena līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu Baltezers-Saulkalne, pa Jelgavas šoseju no Olaines līdz Meitenei, pa Liepājas šoseju posmā Kalnciems-Liepāja, pa Ventspils šoseju posmā Kūdra-Ventspils, kā arī pa Liepājas - Rucavas ceļu.