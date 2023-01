Cipuļa četrinieku ekipāžai septītā vieta Eiropas čempionātā

Otrajā braucienā pirmais trijnieks bija nemainīgs, Holam vēl vairāk palielinot pārsvaru pār Frīdrihu un Frīdriham vēl vairāk attālinoties no Fogta.

Sacensībās startēja 16 divnieku ekipāžas, no kurām tikai Kanādas četrinieks, kas bija tieši aiz Kalendas, nestartēja Eiropas meistarsacīkšu ieskaitē.

Pasaules kausa kopvērtējumā pa 1287 punktiem ir Holam un Frīdriham, bet trešo vietu ar 1170 punktiem ieņem vācietis Johanness Lohners. Cipulis un Kalenda, startējot trīs no sešiem posmiem, ir līdzās 13. un 14.vietā ar attiecīgi 456 un 408 punktiem.

No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu, kur no 12. līdz 19.februrārim notiks pēdējais posms, bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.