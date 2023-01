IVP aicina atrast līdzekļus arī zēnu vakcinācijai pret cilvēka papilomas vīrusu

IVP vairākkārt Veselības ministrijai norādījusi uz nepieciešamību valsts apmaksātu vakcināciju nodrošināt ne vien meitenēm, bet arī zēniem. 2022.gadā vakcinācija pret CPV bija nodrošināta zēniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem, un to bija iespējams veikt, pateicoties Saeimas Prezidija lēmumam, un tas bija terminēts pasākums.

Arī 2023.gadā tiek plānota valsts apmaksātas vakcinācijas nodrošināšana zēniem tikai vecumposmā no 12 līdz 14 gadiem, lai gan pasaules pētījumi liecinot - lai valstī ilgtermiņā ievērojami mazinātos sabiedrības saslimstība un mirstība no CPV izraisītiem audzējiem, būtiski ir vakcinēt abus dzimumus vecumā no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot).