Ziņojums: Izgāzies okupantu uzbrukuma mēģinājums Zaporižjas apgabalā

Ar okupantu amatpersonu ISW domāja Zaporižjas apgabala okupētās daļas administrācijas vadītāja vietnieku Vladimiru Rogovu. Informāciju, ka Krievijas karaspēks it kā sagrābis vairākus ciematus 30 kilometrus uz dienvidiem no Zaporižjas, izplatījuši un komentējuši arī citi Krievijas avoti.

ISW atgādina par video, kas uzņemts no drona, kurā redzams, kā Krievijas karavīri pārvietojas divu trīs kilometru attālumā no Mali Ščerbaku un Novodaniļivkas ciematiem. Par šo ciematu it kā notikušo ieņemšanu iepriekš ziņoja Rogovs un citi avoti.