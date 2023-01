"Viņam vairs nestāv… Un viņš atsakās par to runāt." Kā pārim risināt erekcijas problēmu

"Mans vīrietis ir mīlošs, laipns un brīnišķīgs. Viss ir labi, bet pēdējā laikā viņš izvairās no tuvības ar mani, jo viņam vairs nestāv. Nu jau kādu laiku viņam ir nopietnas problēmas ar erekciju. Agrāk tā nebija.

Esmu viņam teikusi, ka tas ir normāli, īpaši vīriešiem pēc četrdesmit. Ļoti cenšos to neuztvert personiski. Vēlos viņu atbalstīt, esmu mēģinājusi uzmanīgi sākt sarunu par šo tēmu, bet viņš nevēlas par to runāt. Viņš vienkārši iziet no istabas.