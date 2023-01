Valdība atbalstījusi ieceri pārskatīt minimālos ienākumu sliekšņus

Plānots, ka minimālās vecuma pensijas un invaliditātes pensijas aprēķina bāze turpmāk būs 25% apmērā no ienākuma mediānas, personām ar invaliditāti no bērnības - 30% apmērā no ienākumu mediānas. Savukārt minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai būs 25% apmērā no ienākumu mediānas, bērnam no septiņu gadu vecuma - 30% apmērā no ienākuma mediānas, to paredz grozījumi likumā "Par valsts pensijām".