Ludzas novadā divi cilvēki ugunsgrēkā zaudējuši dzīvību

Trešdien ap plkst. 12.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dzīvoklī dega virtuve 12 kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa balkona ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, vēl divi cilvēki tika izglābti no trešā stāva balkona, bet vēl divus izglāba, izmantojot glābšanas maskas un izvedot cilvēkus no piedūmotajiem mājokļiem.