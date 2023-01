Dezinformācija un saistība ar Polijas valdību. Kas ir "Twitter" konts "Visegrád24"?

Raugoties no Ungārijas perspektīvas, vairs nav pārsteidzoši atklāt, ka ziņu vietnei ir saites ar valdību, nemaz nerunājot par tādu valdību, kas par nodokļu maksātāju naudu izplata neliberālus naratīvus, piemēram, valsts mediju gadījumā. Tomēr Viktora Orbāna starptautiskie sabiedrotie nav plaši pārņēmuši šādu praksi, un tieši tāpēc no demokrātijas viedokļa poļu mēģinājumi to darīt starptautiskā līmenī šķiet biedējoši laikā, kad reģionā notiek karš.