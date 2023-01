Plūdu seku novēršanai Jēkabpils novada domes sēdē nolemts piešķirt 0,8 miljonus eiro

Viens no kritiskajiem posmiem aizsargdambī ir orientējoši no "Katarses" līdz klosterim, otrs - Strūves parks, Pļaviņu iela 60 un Pļaviņu iela 58. Darbu izmaksas šo vietu sakārtošanai precīzi varēs pateikt pēc bojāto vietu konstatēšanas un bojājumu apjoma noteikšanas. Izmaksas varētu būt no 160 000 līdz 380 000 eiro, pauda Stars. Izskaloto Sakas salas ceļu remonts, atjaunošana izmaksās 117 000 eiro. Summas vēl tiek precizētas, jo atsevišķas vietas, piemēram, lielais zemes izskalojums, vēl precīzi jāuzmēra.