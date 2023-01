Krievijā pārdēvēts teātra festivāls Varavīksne, lai pakļautos likumam par LGBT "propagandu"

Festivāls tiek rīkots jau kopš 2000. gada, tā mērķis ir piesaistīt jaunus režisorus un teātra iestudējumus. Agrāk festivālā piedalījās teātra grupas no ASV, Lielbritānijas un Vācijas.

"Kad tika pieņemts likums , kas aizliedz LGBT propagandu, mēs uzreiz sākām domāt. Mēs nevēlamies izskatīties tā, it kā mēs veidojam LGBT propagandu,

tādēļ savācām komandu, lai izlemtu, vai jau laicīgi mainīt nosaukumu vai atteikties no tā uz laiku. No vienas puses, mēs apzināmies, kāds tas ir ārprāts šajā realitātē. No otras puses, tas ir mūsu zīmols," sacīja teātra direktore Svetlana Lavrecova, kas rīko festivālu.