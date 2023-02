"No algas kaut ko uzkrāt ir nereāli." Sociālajos tīklos cepas par uzkrājumiem

Piekrītu, pie tik lielas inflācijas no nelielas algas kaut ko uzkrāt ir nereāli. Rēķini jāsamaksā līdz noteiktam datumam, tos nevar atlikt vai izlikties, ka to nav. Tāpat no ēšanas atteikties nav iespējams. Ja alga ir vismaz 1000 eiro uz rokas, tad varbūt, bet arī nav viegli.