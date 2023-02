"Man nekad nav bijis tik slikti." Sedokova atklāti par emocionālo sabrukumu

Kādā no īsajiem stāstiņiem Sedokova aprakstīja, kā jutās, atbildot visiem tiem, kuri uztraucās viņas prombūtnes laikā.

"Man nekad nav bijis tik slikti. Bez redzama iemesla. Bez milzīgām problēmām, vienkārši uzdevumi, kuri parasti tika atrisināti viens un divi, likās man kā nepanesams slogs. Man vienkārši bija slikti, gluži tā, it kā kāds būtu nozadzis visu manu enerģiju. Es noslēdzos, neko nepubliskoju, nevienam neatbildēju, es negribēju, lai kāds mani ierauga tik vāju. Man trūka elpas, es raudāju un..." domīgi rakstīja Sedokova.

Janvāra vidū Sedokova veltīja "Instagram" publikāciju, atklājot savas domas par to, kā tiek galā ar emocionālajiem sabrukumiem: "Es raudu naktīs tāpat kā visi citi. Man ir grūti, tas sāp. Bet, kas mani atšķir no citiem, ir tas, ka es noslauku asaras un dodos tālāk. Lai kas arī notiktu, lai cik nežēlīgi citi rīkotos, viņi nekad nespēs mani salauzt. Esmu stipra, es varu tikt galā ar visu. Manas kļūdas ir daļa no mana ceļojuma. Es izvēlos virzīties uz priekšu katru dienu."