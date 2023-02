Krāpnieki izsūta e-pastus bankas "Citadele" vārdā. Tie satur vīrusus

"Citadeles" Informācijas tehnoloģiju drošības daļas vadītājs Roberts Birzgalis skaidro, ka krāpnieki izdomā arvien jaunas metodes, kā iegūt cilvēku bankas kontu pieejas. Šis konkrētais krāpniecības veids izmanto cilvēka satraukumu par saņemtu naudas summu un/vai darbībām cilvēka bankas kontā. Tomēr pats e-pasts satur norādes uz to, ka to sūtījuši krāpnieki, līdz ar to banka aicina būt vērīgiem un šo pielikumu vaļā nevērt.