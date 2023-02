Dzīve izdevusies! Statusa simboli Latvijā: no somiņām un krosenēm līdz flomāsteriem un sekotājiem sociālajos tīklos

Somiņu kolekcijas, zelta ķēdes, krosenes – zināmās aprindās pieņemts domāt, ka tā ir zīmēšanās, par ko pieklājas paironizēt un pasmieties. Bet kādam tas viss kaut ko nozīmē, pat ja ne visiem saprotams. Vai dārgas somiņas, ķēdes, kurpes un pulksteņi mūsdienās vēl skaitās kaut kas īpašs? Jo sevišķi ņemot vērā, ka mūsdienās viltojumi ir tik labi, ka tikai smalks pazinējs īstos "gučismuči" atšķirs no lētiem pakaļdarinājumiem. Kas vispār 2023. gadā ir statusa simboli, kas nodrošina pašapziņu, "es kaut kas esmu" un "man to vajag un es to varu atļauties" sajūtu un ļauj atpazīt savējos ar līdzīgām vērtībām?