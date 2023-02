Uz ceļa Talsi-Stende-Kuldīga grāvī ieslīdējusi "Latvijas autoceļu uzturētāja" tehnika

Savukārt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) piektdienas vakarā izplatījis brīdinājumu par to, ka naktī un no rīta rietumu un centrālajos rajonos atsevišķas sniega mākoņu zonas nesīs stipru snigšanu. No rīta vietām izveidosies piecu centimetru svaiga sniega kārta.