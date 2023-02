"Viss sākas ar kvalitatīvu sēklu." Kā notiek stādu iegūšana "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavās

Sēklu un stādu ražošana

Vaicājot par to, kā notiek sēklu ražošana, Zvejniece stāsta: "Procesa pamats sākas no sēklas. Vadoties pēc senām tradīcijām un iestrādnēm, sēklas tiek ievāktas no sēklu plantācijām, kas ir selekcionētas, lai nākotnes koksne būtu vērtīgāka. No šīm sēklām kokaudzētavās audzējam stādus.