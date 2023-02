Smiekli, bailes, nāves draudi un slepeni lūgumi pēc seksa. Transpersonu dzīve Gruzijā

"Šie vīrieši nav no svešas planētas. Viņi ir daļa no Gruzijas sabiedrības."

Kā dzima stendapu zvaigzne

Paralēli seksa darbam Talikišvili gadiem ilgi strādāja par kluba iekšā laidēju, nopelnot tikai 60 laras (apmēram 67 eiro). "Es to darīju, lai parādītu cilvēkiem, ka transpersonas nav nekas biedējošs. Pat LGBTQ+ kopienā un grupās sociālajos medijos bija daudz transfobijas. Kopienai tā ir jāpārvar, jo, ja pati kopiena nevar, tad kurš vēl lai to spētu?"

Daudzi no slavenākajiem LGBTQ+ Gruzijas māksliniekiem dzīvo ārpus Gruzijas. "Balenciaga" vadošais dizainers gruzīns Demna Gvasalia nesen pastāstīja "New York Times Style": "Es uzaugu valstī, kurā es nevienam nevarētu teikt, ka esmu gejs. Vienmēr centos izskatīties pēc skarbā puiša, lai izdzīvotu apkaimē, kur piedzimu. Nevaru atgriezties Gruzijā, jo cilvēki ir draudējuši mani nogalināt, ja es atgriezīšos. Mans tēvocis ir viens no viņiem."