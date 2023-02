70% šoferu Latvijā pārvadā savus mīluļus, neparūpējoties par drošību

Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem šādus negadījumus piedzīvojis pat katrs piektais jeb 20% aptaujāto, bet reģionu sadalījumā ar to visbiežāk saskārušies autobraucēji Latgalē - 19%.

Lai gan gandrīz puse jeb 47% respondentu apliecinājuši, ka savu mājdzīvnieku pārvadā, izmantojot speciālo drošības aprīkojumu, piemēram, būri, konteineru un tamlīdzīgi, puse no viņiem to dara nepareizi - nekādā veidā nenostiprinot šo inventāru automašīnas salonā. Visbiežāk aprīkojumu nenostiprina autobraucēji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, turpretī atbildīgākie šajā ziņā ir gados jaunākie autovadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem - 56% no viņiem stiprina aprīkojumu.