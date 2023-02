"Nepatīkami tas nav." Ramona Petraviča par iegūto neoficiālo titulu - "seksīgākā deputāte"

Petraviča tolaik neskopojās ar komentāriem par savu izvēli pozēt erotiskā žurnālā. Par to viņa teica: "Jāatsakās no stereotipa, ka politiķim jābūt perfektam. [..] Politiķei nav jāizskatās kā vecmāmiņai, tā nav korpulenta kundzīte kostīmā ar brošu pie krūts. Politiķe ir sieviete neatkarīgi no amata, profesijas.