VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandists dusmās par Levita izteikumiem aicina pieteikt karu Latvijai

Tikmēr, kā jau minēts, propagandisti cenšas viņu iztēlot kā varoni, kura vārdā jāpārdēvē ielas un jānosauc skolas. Kāds ideoloģiskais cīnītājs pat izsaucās, ka tie, kas negrib ielu nodēvēt Pavlova vārdā, agri vai vēlu to nosauks Romāna Šuheviča vārdā. Šuhevičs bija viens no ukraiņu politiskajiem un militārajiem līderiem 20. gadsimta pirmajā pusē un viens no Ukraiņu pretošanās armijas izveidotājiem un tās komandieris. Viņš bija Ukraiņu Nacionālistu organizācijas faktiskais vadītājs no 1943. līdz 1950. gadam. Tātad krievu ieskatā nepārprotams fašists.