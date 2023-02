Vēl viens Kremļa iestudēts notikums: krievu studente "izkrata sirdi" Putinam par studijām Austrijā

Iestudētās sarunas laikā viena no tās dalībniecēm, kas sevi dēvē par Darju Semenovu, sūdzējās Putinam, ka viņa Austrijā "saskaroties ar savu kā Krievijas Federācijas pilsoņa tiesību apspiešanu", kā rezultātā viņa bija spiesta atgriezties Krievijā.

"Es saņēmu no savas augstskolas dokumentu – dažas dienas pēc speciālās militārās operācijas sākuma – ar lūgumu to parakstīt, kur bija rakstīts, ka Krievija ir teroristiska valsts un man jāatbalsta Ukraina. Es to neparakstīju. Tā bija mana izvēle, es domāju, ka rīkojos pareizi," Putinam sacīja Darja.