Patiesības stunda. Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 13. līdz 19. februārim

Jau no nedēļas pirmās dienas ar atdevi metīsieties darba pienākumos, taču kaut kas var bremzēties. Necīnies ar vējdzirnavām, un, to, kas prasa daudz pūļu, pagaidām atstāj mierā. Kā mēdz jokot: "Neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt parīt..." Gan būs diena, kad vezums sakustēsies un viss atrisināsies. Mājās nopietni pienākumi, kas vienkārši jāizdara. Ģimenes cilvēkiem vajadzētu vairāk būt kopā ar otro pusīti un savējiem. Svarīgas bērnu vēlmes un viņu skolas vai studiju aktualitātes. Ja šobrīd esi brīvs, jātiek skaidrībā ar to, ko vēlies no attiecībām, un Valentīndienā izej sabiedrībā.