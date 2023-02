Laikraksts: Okupantu objektu apšaudei ar raķetēm Ukraina izmanto Pentagona datus

"Mēs jau sen esam atzinuši, ka dalāmies ar izlūkošanas datiem ar Ukrainu, lai palīdzētu viņiem aizsargāt savu valsti no Krievijas agresijas, un laika gaitā esam optimizējuši to, kā apmaināmies ar informāciju, lai būtu iespēja atbalstīt viņu pieprasījumus un notēmēšanas procesus ar lielāku ātrumu un mērogu. Ukraiņi ir atbildīgi par mērķu meklēšanu un to prioritātes noteikšanu, bet pēc tam, galu galā, arī par lēmumu, kuriem no tiem uzbrukt. ASV neapstiprina mērķus, un mēs nepiedalāmies mērķu izraudzīšanā vai to satriekšanā," paziņoja Pentagona preses sekretārs Patriks Raiders.