Ziņojums: Iedzīvotāji Latvijā maksā par neizdarīto ēku renovācijas jomā

Raugoties no enerģētiskās nabadzības risku un ēku renovācijas nepieciešamības perspektīvas, esošie valsts atbalsta īstermiņa pasākumi vērtējami lielākoties pozitīvi. Tomēr, lai problēma tiktu risināta arī ilgtermiņā, ir kritiski svarīgi, ka valdība komunikācijā ar iedzīvotājiem uzsver to, ka plašs atbalsts paredzēts tikai šai apkures sezonai un tas ir jāuztver, kā laika došana, lai sagatavotos nākamajai aukstajai sezonai, kad plaši atbalsti vairs netiks nodrošināti. Ja šāda ziņa netiek nodota, daļa iedzīvotāju savu atbildības daļu neizjūt un atslābst, paļaujoties uz to, ka valsts turpinās palīdzēt un nav nepieciešama aktīva rīcība no savas puses. Vienlaikus būtiski jāpaplašina atbalsta pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai.