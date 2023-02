Kriminālvajāšanai nodota lieta par mēģinājumu izkrāpt nekustamo īpašumu ar zvērināta notāra palīdzību

2021. gada 30. septembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas amatpersonas izdalīja kriminālprocesu par personu grupas noziedzīgām darbībām, tas ir, par to, ka 1988. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par analoģiska nozieguma izdarīšanu, mantkārīgā nolūkā izgatavoja viltotu dokumentu - vienkāršo vekseli - ar mērķi iegūt naudas līdzekļus un piedzīt no personas it kā pastāvošu parādu 39 000 eiro apmērā.