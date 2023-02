Rēzeknes domes opozīcija iesniegusi pieprasījumu, lai gāztu Bartaševicu no mēra amata

Groce apšauba, ka Bartaševiča iecerētajai jaunajai partijai Latgalē ir tik liels atbalsts, kā iepriekš vēstīts, proti, Latvijas Televīzija ziņoja, ka pēc Bartaševiča izslēgšanas no "Saskaņas" partiju nolēmuši pamest vēl ap 120 biedri no Rēzeknes pilsētas un novada un Ludzas novada.

Rēzeknē koalīciju veido astoņi deputāti, kuri tika ievēlēti no partijas "Saskaņa" saraksta. Pašlaik vēl nav oficiāli zināms, vai visi no šī saraksta ievēlētie paliks lojāli Bartaševičam pēc viņa izslēgšanas no "Saskaņas" rindām, vai arī kāds varētu atteikties no atbalsta.