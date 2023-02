"Brit Awards" ceremonijā triumfē Harijs Stailss, saņemot četras godalgas

Bijušais grupas "One Direction" dalībnieks Stailss tika atzīts par gada mākslinieku, viņa albums "Harry's House" - par gada albumu, šī albuma singls "As It Was" - par gada dziesmu, kā arī Stailss tika godalgots kā labākais popmūzikas un R&B mākslinieks.