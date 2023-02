Krievijas kaimiņvalstīm no Latvijas strauji audzis eksports sankcijām pakļautu preču kategorijās

Valsts iestādes gan tiešā veidā to, vai Krievijā caur tās kaimiņvalstīm nenonāk ES sankcijām pakļautas preces, kontrolēt nevar.

"Tā neapšaubāmi ir problēma. Skaidrs, ka Krievija un Baltkrievija, kas ir pakļautas sankcijām - gan privātpersonu, gan uzņēmumu, gan valsts līmenī -, meklē kaut kādus veidus, kā šīs akcijas apiet un no tām izvairīties gan ES iekšienē, gan ar trešo valstu palīdzību. Jāatgādina, ka daudzas valstis nav pievienojušās ES, ASV, Lielbritānijas un vairāku citu valstu ieviestajām sankcijām, līdz ar to tas ir patstāvīgs darbs to visu montēt un iespēju robežās novērst," iepriekš intervijā aģentūrai LETA atzina Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis.