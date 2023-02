"Cik ilgi mēs tā turpināsim..." Elīna Gluzunova ar Artjomu nekādi netiek pie kompromisa

Ģimeniski pie vakariņu galda abi pārrunā attiecību detaļas. Elīna pārdzīvo, ka strīdi netiek risināti. Viņa savam dzīvesbiedram jautā: "Cik ilgi mēs tā turpināsim, ka tu ej, kur gribi, nāc, kad gribi, un tev ne par ko nav jāatskaitās." Artjoms nepaliek atbildi parādā. Viņš teic: "Pagaidi, tu mani patriec ārā no mājas, un man ir jāatskaitās, kur es eju?" Elīna gan uzskata, ka nav dzinusi Artjomu ārā no mājas.

Artjoms piedāvā Elīnai terapeitu apmeklēt vienai, bet viņa pastāv uz to, ka abiem kopā ir jādodas. Elīna lūdz, lai Artjoms to izdara abu dēļ, bet viņš to neuzskata par vajadzīgu.