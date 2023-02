Divu gadu laikā mežu cenas kāpušas par 74%

Zemgalē vidējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes cena pērn bija 4472 eiro par hektāru, bet Kurzemē - 4295 eiro par hektāru. Zemgalē un Sēlijā fiksētas arī valstī augstākās vidējās nomas maksas, atkarībā no novada svārstoties robežās no 70 līdz 300 eiro par hektāru, savukārt viszemākā maksa bija vērojama Latgalē, kur viena hektāra noma izmaksāja no 70-150 eiro.