Amuna Davis pirmoreiz TV kameru priekšā runā par plastiskajām operācijām

Ekrānuzņēmums no raidījuma "Slavenības. Bez filtra"

Foto: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Slavenības. Bez filtra"

Pašmāju slavenākais draq queen Amuna Davis (Dāvis Ķimenis) gada sākumā devās uz Turciju, lai veiktu vairākas plastiskās operācijas. Visu šo laiku viņš izvairījās no mediju uzmanības, bet nu šovā "Slavenības. Bez filtra" viņš atklāja ne tikai to, ka veidos dokumentālu video vlogu, bet arī to, ka jau novembrī taisīs nākamo operāciju.