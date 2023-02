VIDEO ⟩ Pusaudzis Brazīlijā tērpjas nacistu simbolikā un skolā iemet "Molotova kokteiļus"

Ex-aluno com braçadeira nazista ataca escola com bombas caseiras em SP.



Adolescente de 17 anos foi apreendido por Guarda Civil Municipal de Monte Mor; com ele foi apreendido uma machadinha; ninguém se feriu.



