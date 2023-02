"Bērniem "iepotē" Krievijas idejas." Krimā un Krievijā izveidots tīkls ukraiņu bērnu pāraudzināšanai

Pētījuma autori apgalvo, ka Krievijā un Krimā pastāv vismaz 43 šādu iestāžu tīkls, un lielākajā daļā no tām notiek Ukrainas bērnu ideoloģiska pāraudzināšana. Šie bērni ir vecumā no četriem mēnešiem līdz 17 gadiem.

Vairums šo nometņu ir veselības uzlabošanas iestādes, kur bērni tiek atvesti it kā atpūtai. Pārējās nometnes Krievija izmanto bērnu izvietošanai, kurus tā atvedusi pāraudzināšanai vai adoptēšanai.

Lielākā daļa šo nometņu atrodas Krimā. 10 nometnes atrodas netālu no Krievijas lielpilsētām Maskavas, Kazaņas un Jekaterinburgas. Ir arī vairākas nometnes Sibīrijā un Tālajos Austrumos.

Vairums bērnu šajās nometnēs ir izvesti no okupētajiem Donbasa reģioniem. Daļa bērnu tika izvesti no Harkivas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu teritorijām pirms to atgriešanās Ukrainas kontrolē.