Četri Latvijas influenceri nominēti prestižajai "Kids’ Choice Awards" balvai

Šogad starp nominantiem netrūkst pasaules līmeņa zvaigžņu, kā Bejonse, Kriss Evanss, Lady Gaga, Selīna Gomeza, Lizzo, Herijs Stails, Serēna Viljamsa, Eds Šīrans, Teilore Svifta un citu. Visvairāk izceļas pasaulslavenais seriāls "Stranger Things", kas pretendē uz uzvaru sešās nominācijās. "High School Musical: The Musical: The Series" un "The Fairly OddParents: Fairly Odder" seko ar četrām nominācijām.