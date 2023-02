Kremļa opozicionāra Kara-Murzas sieva: Jārada plaisas Putina režīmā

Par drosmi stāties pretim Krievijas varai piešķirto Vāclava Havela cilvēktiesību balvu Jevgēnija brauca saņemt uz Eiropas Padomes parlamentāro asambleju sava vīra vietā, viņa vārdā veltot to tiem tūkstošiem krievu, kuri nostājās pret karu, un solot, ka "mierīga, demokrātiska un no Putina brīva Krievija " reiz atkal atgriezīsies.

Jevgēnija intervijā pauda, ka naratīvs par to, ka krievi ģenētiski nav predisponēti uz demokrātiju, ka visi krievi ir gļēvuļi, demoralizē. Ļoti demoralizē. Un cilvēki valsts iekšienē, kuri milzīgi riskē, viņi riskē ar savu brīvību un ļoti bieži ar savu dzīvību, viņi paliek aci pret aci ar sistēmu."

Jevgēnija sacīja: "Sūtīt vēstījumu, ka mēs redzam, ka ir atšķirība. Mēs redzam cilvēkus, kuri protestē. Ka mēs atbalstām jūs šajā cīņā. Runāt par to. Runāt par to, nevis par to, ka krievu DNS ir kaut kāda nepilnīga.