Piešķir 135 000 eiro CVK darbinieku atalgojuma palielināšanai

Kā šodien skaidroja CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte skaidroja, ka līdz šim CVK darbinieku atalgojums neesot sasniedzis pat minimālo līmeni no valsts pārvaldē noteiktā. Ar attiecīgās summas piešķiršanu notiek virzība uz vidējā atalgojuma sasniegšanu, norādīja CVK vadītāja.

Savukārt deputāts Ingmārs Līdaka (AS) un citi parlamentārieši aicināja nevilcināties ar šo līdzekļu piešķiršanu, lai neriskētu ar kvalificētu darbinieku aiziešanu no CVK.

CVK priekšsēdētāja sēdē arī norādīja, ka laikam neesot vairs laika nepieciešamās informācijas sistēmas (IT) nodrošināšanai Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu norisei. Līdz ar to viņa atkārtoja jau iepriekš publiski teikto, ka EP vēlēšanu rezultātu apkopošanas pamatā būs jāizmanto "papīrs un zīmulis".

Tomēr deputāti Andrejs Ceļapīters (JV) un Skaidrīte Ābrama (P) mudināja CVK vēl neatmest cerības par IT sistēmas izveidošanu līdz EP vēlēšanām, ņemot vērā, ka tam vēl esot laiks un ka arī IT speciālists Ilmārs Poikāns minējis, ka to ir iespējams izdarīt.