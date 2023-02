Bangojošas emocijas. Horoskopi no 20. līdz 26. februārim visām Zodiaka zīmēm

Pats strādāsi pēc vislabākās sirdsapziņas un cītīgi pieskatīsi, lai citi rīkojas tāpat. Kādam no kolēģiem tāda aizbildniecība gan var nepatikt, tāpēc – mēģini tomēr nejaukties lietās, kas nav gluži tavā kompetencē. Ja situācija kļūs nokaitēta kā dzelzs smēdē, tad var sākties gan intrigas, gan strīdi. Tev to nevajag! Labs laiks, lai tu padomātu par savu karjeru un apvāršņa paplašināšanu. Brīvdienās ģimenes pienākumi. It īpaši uzklausi un respektē bērnu vēlmes. Kādai brīvajai sirdij var rasties iespējas satikt cilvēku, kam attiecībās nopietni nolūki.