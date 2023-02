"Redzēju to salauzto sirdi, kura nocietinājusies." Stāsts par Matīsu un viņa draugiem

Bērnunami ir mana tēma

Matīss saka – nevēlas, lai cilvēki domā, ka ar bērnunama zīmogu viņš mēģina spekulēt. "Pieļauju, ka rodas jautājumi par to, kā vispār nonācu bērnu namā? Vecāki man ir, to es zinu, bet tas ir arī viss, ko varu pateikt, jo nevēlos iedziļināties pārāk daudz "kāpēc?", tas ļoti, ļoti sāp.

Lai vai cik jocīgi tas neizklausītos, manī ir pateicība Dievam par šo posmu, jo esmu norūdījies. Bērnunams iemāca tev atšķirt ļauno no labā, melus no patiesības un izlobīt liekulību no pat ārēji vistīrākā cilvēka.